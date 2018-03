Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Der Dax hat heute vor allem von starken Konjunkturdaten aus den USA profitiert und zugelegt. Er stoppte seine Talfahrt und ging mit plus 1,24 Prozent auf 5608,79 Punkten in das Wochenende. Der Kurs des Euro fiel bis zum Abend auf 1,3872 US- Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,3966 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7160 Euro.