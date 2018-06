(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-WerteDividendeKursVeränderungAdidas N2,60189,35(+ 2,35)Allianz8,00172,86(+ 1,06)BASF3,1080,91(- 0,25)Bayer2,7696,45(+ 0,18)Beiersdorf0,7096,08(+ 2,90)BMW4,0077,86(- 0,99)Commerzbank-,--8,25(- 0,04)Continental4,50202,00(- 0,70)Covestro2,2072,62(+ 0,74)Daimler3,6556,15(+ 0,08)Deutsche Bank0,119,29(+ 0,03)Deutsche Börse2,45113,95(+ ...