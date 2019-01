An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 22.01.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).DAX-WerteDividendeKursVeränderungAdidas N2,60207,60(+ 1,60)Allianz8,00183,58(- 0,82)BASF3,1064,20(- 0,95)Bayer2,7665,34(- 0,63)Beiersdorf0,7087,46(- 0,50)BMW4,0072,56(- 0,47)Continental4,50133,05(- 0,95)Covestro2,2046,35(- 1,34)Daimler3,6550,27(- 0,45)Deutsche Bank0,117,74(- 0,24)Deutsche Börse2,45113,40(- 1,25)Deutsche ...