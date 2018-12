(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-WerteDividendeKursVeränderungAdidas N2,60187,90(+ 1,05)Allianz8,00176,08(+ 0,80)BASF3,1059,97(+ 0,73)Bayer2,7663,80(- 0,20)Beiersdorf0,7091,96(- 0,52)BMW4,0074,39(+ 0,39)Continental4,50125,90(+ 3,10)Covestro2,2044,10(+ 1,19)Daimler3,6548,00(+ 0,58)Deutsche Bank0,117,72(+ 0,06)Deutsche Börse2,45103,60(- 1,10)Deutsche ...