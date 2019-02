An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 1.02.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).DAX-WerteDividendeKursVeränderungAdidas N2,60202,20(- 5,50)Allianz8,00184,48(- 0,44)BASF3,1063,76(- 0,06)Bayer2,7665,97(- 0,23)Beiersdorf0,7086,70(- 0,60)BMW4,0073,50(+ 0,04)Continental4,50135,80(- 1,85)Covestro2,2048,02(- 0,16)Daimler3,6552,30(+ 0,64)Deutsche Bank0,117,51(- 0,24)Deutsche Börse2,45115,50(- 0,75)Deutsche ...