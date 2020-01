Frankfurt/Main

Dax knickt ein – US-Angriff treibt Anleger in die Flucht

Eine zugespitzte geopolitische Lage im Nahen Osten hat den deutschen Aktienmarkt klar ins Minus befördert. Nach der Tötung eines iranischen Generals durch die US-Streitkräfte herrscht die Unsicherheit vor, ob es zu einer militärischen Eskalation in der Region kommen wird. Der Dax verlor in der Spitze 2 Prozent, konnte sich am Nachmittag aber über der Marke von 13 200 Punkten stabilisieren. Letztlich verlor der Dax 1,25 Prozent auf 13 219,14 Zähler. Der Eurokurs notierte bei 1,1174 US-Dollar.