Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Die Panik an den Börsen ist zurück. Der Dax rauschte wieder massiv in die Tiefe. Konkrete Gründe gab es nicht, verantwortlich war vor allem die schlechte Stimmung. Zum Beginn der Börsenwoche schlug kurz vor dem Handelsschluss ein fettes Minus von mehr als 5 Prozent zu Buche, der Trend zeigte jedoch am Ende wieder ein bisschen nach oben. Als Gründe wurden unter anderem wieder die anhaltenden Konjunktur- und Schuldensorgen genannt, insbesondere mit Blick auf Griechenland und Italien.