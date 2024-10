Dauerbrenner im Sportgewand – Fahrbericht: Skoda Octavia RS

Anzeige

SP-X/Weiterstadt. Gut ein Viertel aller bis einschließlich September zugelassenen Škodas in Deutschland waren Octavias. Von den rund 40.000 verkauften Exemplaren wiederum wurden rund 20 Prozent in der Sportvariante RS verkauft. Die Zahlen scheinen stabil. Im Gesamtjahr 2023 gab es hierzulande 9.691 RS-Käufer, was 23,2 Prozent aller Octavia-Neuzulassungen entspricht.

Die Limousinen-Variante des RS ist in Deutschland eher ein, wenn auch eleganter, Exot Foto: Skoda

Den RS gibt’s ab 47.770 Euro (Limousine) und 48.570 (Combi). Er ist ein beliebtes Sportgerät – vor allem für diejenigen, die mit einem reinrassigen Sportwagen fremdeln und lieber auf Understatement und Alltagstauglichkeit setzen. Ein Sportwagen mit Familienanschluss sozusagen. Und das bei uns fast ausschließlich als Kombi – da mag die Limousine noch so elegant aussehen. Ein Rasebock mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit, der aber auch in der Tempo-30-Zone vor der Schule was hermacht.

Das neue Logo der RS-Serie Foto: Skoda

Der 2,0 Liter TSI-Motor holt aus seinen 195 kW/265 PS ein Drehmoment von 370 Nm. Und er tut das auf wirklich dezente Art. Natürlich lässt sich die Kraft mit dem 7-Gang-Direktschaltgetriebe auch rasant-ruppig entfalten – für geübte Menschen am Steuer hält der RS eine Menge Spaß bereit – doch, Stichwort Familienauto, er lässt sich auch betulich über idyllische Landstraßen schieben, um allen Insassen die Schönheit des deutschen Herbstes zu präsentieren. Sport, Komfort und Eco werden angeboten. Und in der Tat: Bei Eco oder Komfort sinkt der Verbrauchswert schon mal unter sieben Liter, was wieder ein Beleg für die Alltagsaffinität des Octavia RS ist.

So bequem wie prägnant: Die Sportsitze im RS Foto: Skoda

Wenn man aber einmal die Pferdchen galoppieren lassen möchte, die Schaltwippen am Steuerrad zu rabiaten Gangwechseln nutzt, und dazu bösartig und vorsätzlich sowie mit hohem Tempo das rechte Reifenpaar in der Kurve auf nasses Laub lenkt, während das linke auf die mittlerweile abgetrocknete Asphaltdecke gezwungen wird, dann passiert – nichts. Minimal scheint der Wagen nach vorn zu schieben, doch bevor man’s wahrgenommen hat, schicken einen ESC, ABS, MSR, ASR, XDS+ sanft, aber bestimmt wieder in die Spur. Da bedarf es keines Allradantriebes, den manche bei dem RS vielleicht vermissen, der sich aber bei dem Motor des RS nicht auf der VW-Plattform MQB Evo realisieren lässt. Egal, er fehlt bei all den elektronischen Helfern wirklich nicht, der Octavia RS fährt sich wirklich auch so makellos.

Blick auf den Arbeitsplatz des RS Foto: Skoda

Äußerlich neu sind die schwarzen Auspuffendrohre, natürlich der neue Skoda-Schriftzug, der prominent am Heck prangt; auch Octavia ist in der neuen Haustypographie gehalten. Ebenfalls schwarz, als Akzentfarbe des RS ist das neue Skoda-Logo, der geflügelte Pfeil. Schwarz sind die Spiegelkappen und unterschiedlichste Designelemente wie der Kühlergrill. Neu ist zudem das RS-Logo. Das rote V für „Velocity“ ist wie eine mathematische Wurzel designt, die das silberfarbene RS gleichermaßen als Formel für Agilität überspannt. Der Octavia RS gibt es wahlweise mit 18- und 19-Zoll-Felgen – in schwarz natürlich. Schwarz mit rotem Logo und Ziernähten sind auch die Sportsitze, die in allen Fahr- und Reisesituationen guten Halt geben.

Der Combi von vorn Foto: Skoda

Schwarz sind ebenfalls die Doppelendrohre des Auspuffs, denen Škoda ein dezent krawalliges Röhren hinzu komponiert hat. Man muss ja wenigstens hören dürfen, dass da ein Sportler unterwegs ist. Ab Werk gibt es Matrix-LED-Hauptscheinwerfer und Heckleuchten in Kristallglasdesign. Beheizbare Vordersitze, Zweizonen-Klimaanlage und Ambientebeleuchtung sind fürs Wohlfühlen hinterm Volant gedacht, die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe sind dunkel getönt. Zentrales Steuerelement ist das 13-Zoll-Infotainmentdisplay im Zentrum der Konsole.

Der RS Combi in der Rückansicht Foto: Skoda

Serienmäßig sind auch die Sportsitze mit integrierten Kopfstützen. Das Sportlederlenkrad verfügt wie bei VW über Multifunktionstasten, die zum Beispiel schnellen Zugriff auf die Sprachsteuerung bieten. Die Dekorleisten tragen die schwarze Vielfalt weiter in den Innenraum: in Dark-Carbon und Piano-Schwarz. Dazu gibt es in der Spitzenausstattung RS Lounge, die wir gefahren haben und darüber hinaus ungezählte Möglichkeiten, den Octavia RS aufzuwerten. Das reicht vom Canton-Soundsystem über ein Head-Up Display, Glasschiebedach bis zur schwenkbaren Anhängerzugvorrichtung, inklusive Gespannstabilisierung sowie Adapter und Anhängerrangierassistent.

Reichlich Platz bietet der Kofferraum des RS, nicht nur, wie hier, im Combi Foto: Skoda

Combi und Limousine sind 4,71 Meter lang, 1,83 Meter breit und 1,46 Meter lang. Selbst beim Kofferraum nehmen sich die beiden Varianten recht wenig. Die Limousine bietet zwischen 600 und unglaublichen 1555 Litern bei umgeklappter Rückbank, der Combi schafft zwischen 640 und 1700 Litern. Sprachassistentin Laura beherrscht nun ChatGPT. Das mag schon ganz clever sein – „simply clever“ sind aber die berühmten Gadgets von Skoda, etwa der Tablet- und Telefonhalter in der Mittelarmlehne hinten, die Kühlung für Mobiltelefone beim drahtlosen Laden oder der Stauraum für die Kofferraumabdeckung. Und natürlich hält auch der RS den sprichwörtlichen Regenschirm in der Fahrertür verborgen. Als nächstes RS-Produkt kommt demnächst übrigens der Kodiaq RS auf den Markt.

Der Combi im Halbprofil Foto: Skoda

Škoda Octavia RS – Technische Daten:

Viertürige, fünfsitziger Mittelklasse-Limousine/Fünftüriger Combi; Länge: 4,71 Meter, Breite: 1,83 Meter, Höhe: 1,46 Meter, Radstand: 2,68 Meter, Kofferraumvolumen: 600–1555/ 640–1700 Liter, Zuladung: 590/570 kg, Anhängelast: 1800 kg

2,0-Liter Turbobenziner: 195 kW/265 PS, maximales Drehmoment: 430 Nm, 0-100 km/h: 6,4/6,5 s; Vmax: 250 km/h, Testverbrauch: 6,7m l/100 km

Preis: ab 47.770/48.570 Euro.

Škoda Octavia RS – Kurzcharakteristik:

Warum: Ausgeklügelter Fahrspaß, wertiger Auftritt, gutes Preis-Leistungsverhältnis

Warum nicht: keine Allradoption, kein E-Antrieb

Was sonst: Audi A3 RS, VW Golf

Daniel Killy/SP-X