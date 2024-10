Basketball: Die Eltern der Wagner Brüder, Beate Wagner und Axel Schulz (l), bei der Ankunft zu einem Fototermin vor der Preview zum Teil 1 der ZDF-Doku "THE WAGNER BROTHERS: Zwei Brüder, ein Traum" im Colosseum Filmtheater Berlin. Die Brüder spielen beide in der deutschen Basketball-Nationalmanschaft und in der NBA für Orlando Magic. (zu dpa: «Das Urlaubsdilemma der Wagner-Familie») Foto: Andreas Gora/DPA