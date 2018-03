Das Seefeld-Triple: Höhepunkt der Nordischen Kombination

Die Nordischen Kombinierer stehen vor dem ersten Saisonhöhepunkt. In Seefeld wird zum fünften Mal der Triple-Sieger ermittelt. Das Format erfreut sich bei Athleten, Medien und Zuschauern großer Beliebtheit.

Eric Frenzel war viermal Gesamtsieger beim Seefeld-Triple und gewann zehn der bislang ausgetragenen zwölf Etappen.

Seefeld (dpa). Zum fünften Mal ermitteln die Nordischen Kombinierer ihren vielseitigsten Athleten. Im österreichischen Wintersport-Ort Seefeld müssen die weltbesten Kombinierer von Freitag bis Sonntag drei Etappen bestreiten.

Es ist der Höhepunkt des Weltcups und die letzte Standortbestimmung vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang.

Was ist das Seefeld-Triple?

An drei Tagen müssen die Athleten drei verschiedene Wettkämpfe absolvieren, was an die Kräfte geht. Das Triple ist ein Jahres- Höhepunkt neben den Olympischen Winterspielen oder Nordischen Ski-Weltmeisterschaften. In Anlehnung an die Vierschanzentournee der Springer oder die Tour de Ski der Langläufer soll es ein einmaliges Format sein.

Wie sieht die Wettkampffolge beim Seefeld-Triple aus?

Vielseitigkeit ist Trumpf. Am Freitag müssen die Athleten nach einem Sprung von der Normalschanze einen Fünf-Kilometer-Lauf absolvieren. Die besten 50 erhalten das Startrecht für den Samstag, an dem ein normaler Kombinierer-Wettbewerb – ein Sprung und ein 10-Kilometer-Lauf – auf dem Programm steht. Am Sonntag dürfen dann nur noch die 30 Besten im Klassement den wohl härtesten Wettkampf bestreiten. Nach zwei Sprüngen und dem anschließenden 15-Kilometer-Lauf steht der Gesamtsieger fest.

Wie liefen die ersten vier Auflagen?

Sowohl Athleten und Betreuer als auch Medien und Publikum haben dieses Format sofort akzeptiert. Rein sportlich war es bislang eine einseitige Veranstaltung. Olympiasieger Eric Frenzel war nicht nur viermal Gesamtsieger, er gewann auch zehn der bislang ausgetragenen zwölf Etappen. Zweimal lief im Vorjahr Johannes Rydzek knapp vor Frenzel über den Zielstrich.

Was gibt es zu gewinnen?

Reich ist Eric Frenzel durch den viermaligen Gewinn nicht geworden. Für Preisgelder und Sachpreise, die über das normale Weltcup-Maß hinaus gehen, ist der Veranstalter zuständig. Die Tiroler lobten meist eine Extra-Prämie aus. Zudem konnte sich die Familie Frenzel stets über einen einwöchigen Urlaub in einem Seefelder Luxushotel freuen. Wichtiger für die Sportler sind die 200 Weltcup-Punkte, die der Sieger bekommt.

Wie sieht die sportliche Situation vor dem fünften Seefeld-Triple aus?

Frenzel ist in diesem Jahr nicht der Favorit. Noch fehlt ihm genau wie dem gesamten deutschen Team die Lockerheit – besonders auf der Schanze. Die Norweger um Weltcup-Spitzenreiter Jan Schmid, Doppel-Olympiasieger Jörgen Graabak und Espen Andersen sind formstärker. Allerdings wollen Frenzel und die anderen DSV-Asse Seefeld nutzen, um sich Selbstvertrauen für Pyeongchang zu holen.