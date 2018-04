Das sagten die Trainer im Pressegespräch

Torsten Schmidt (FC Karbach): Die letzten Spiele haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gegen Pirmasens und Homburg wurde den Jungs körperlich alles abverlangt. Deswegen war heute kein Feuerwerk zu erwarten. Dazu ist der Kader nicht breit genug. Dennoch sind wir in der Lage, gute Wechsel vorzunehmen. Der Sieg war insgesamt verdient. Ich erinnere mich ans Hinspiel, da waren wir gut drin und haben plötzlich 0:1 hinten gelegen und 0:3 verloren. Dieses Mal war es umgekehrt. Die Entwicklung seit dem Spiel in Engers ist aber bemerkenswert. Die Jungs legen wieder die Tugenden an den Tag, die uns auszeichnen: Laufbereitschaft, der Einsatz für den Mitspieler. Mittlerweile können wir den Blick auch nach oben richten und haben die schwierigste Zeit überstanden.

Sascha Watzlawik (FV Engers): Wir haben uns die Dinger selbst eingeschenkt. Insgesamt war es ein Spiel mit viel Kampf und langen Bällen. Etwas anderes war aber auf dem Platz auch ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.