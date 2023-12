Plus Das Programm an diesem Wochenende Am Freitag, 1. Dezember, steht der Nachwuchs im Mittelpunkt des Bühnenprogramms. Die örtlichen Kindergärten und Schulen erfreuen ab 14 Uhr mit Gedichten, Musik, Tanz und Gesang. Den Auftakt macht die Freie Montessori-Schule Westerwald, um 14.30 Uhr folgt die katholische Kindertagesstätte Christkönig, um 14.45 Uhr die kommunale Kindertagesstätte Zaubergarten und um 15.15 Uhr die evangelische Kindertagesstätte Pfarrer Ninck.

Gegen 15.40 Uhr unterhalten Kinder der Regenbogenschule, und um 16.30 Uhr sorgen Schüler der Realschule plus am Schlossberg Westerburg für den Abschluss. Abends ist eine Pfefferkuchenmarktparty angesagt: Ab 20 Uhr spielt die Coverband Sixpash Pop- und Rockmusik. Am Samstag, 2. Dezember, öffnet das Weihnachtsdorf um 14 Uhr seine Türen. Von 14 ...