Plus Das Programm Von musikalischer Schlittenfahrt bis Kür der schönsten Hütte: Das Programm im Überblick:

Freitag, 8. Dezember: 16 Uhr: die Stände des Markts und in der Weihnachtsschule sowie die dortige Modelleisenbahnausstellung öffnen; 17 Uhr, offizielle Eröffnung; 18 Uhr: musikalische Rundreise mit „Schnugga“.Samstag, 9. Dezember: 14 Uhr: Stände des Markts und in der Weihnachtsschule sowie die dortige Modelleisenbahnausstellung öffnen; 16 Uhr: Gemeinde an der Quelle ...