Das perfekte Steak: So geht's

Das perfekte Steak – welcher Mann träumt nicht davon, es einmal zu braten? Einfach rein in die Pfanne funktioniert aber nicht. Doch so wird das Steak zum Hochgenuss.

Zum perfekten Steak passt eine Ofenkartoffel mit Quark. (Bild: dpa) Foto: DPA

Ein Steak sollte nie direkt aus dem Kühlschrank in der heißen Pfanne landen. Man nimmt es am besten mindestens 30 Minuten vorher heraus, empfiehlt die Zeitschrift «essen & trinken». Vor dem Anbraten wird das Fleisch trocken getupft und die Pfanne so lange ohne Fett erhitzt, bis sie raucht. Erst dann kommen je ein Teil Butterschmalz und Erdnussöl hinein. Darin brät man das Steak von beiden Seiten ein bis zwei Minuten an und würzt es. Anschließend kommt die Pfanne in den auf 160 Grad vorgeheizten Ofen, um das Steak fertig zu garen. Nach dem Braten lässt man es in Alufolie gewickelt noch ein paar Minuten ruhen.