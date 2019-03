Mercedes hat seinen Führungsstatus im ersten Formel-1-Rennen bestätigt. Sebastian Vettel und Ferrari mussten ihren miesen Saisonauftakt knallhart analysieren. In Bahrain hofft die Scuderia auf den Lerneffekt.

Sakhir (dpa). Sebastian Vettel will mit Ferrari in Bahrain zurückschlagen. Nach dem Fehlstart in seine Titelmission soll auf dem Formel-1-Wüstenkurs die Wende gelingen.Mercedes will seine Führungsposition aber auch nach dem ...