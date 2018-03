Das machen Kinderzahnärzte anders

Berlin (dpa/tmn) – Marlene greift beherzt zur Zahnbürste. Akribisch fuhrwerkt die Vierjährige damit bei Krokodil „Kroko“ im Maul herum. „Fertig“, befindet sie und kontrolliert das Ergebnis mit einem lilafarbenen Zahnarztspiegel.

Alles genau erklären – das ist die Devise für spezialisierte Kinderzahnärzte. So geben sie den Kindern Sicherheit und vermeiden bestenfalls, dass Ängste entstehen. Foto: KU64/dpa-tmn

Ob auch ihre eigenen Zähne so schön sauber seien, möchte Kinderzahnärztin Inke Supantia wissen. Statt zu antworten macht Marlene bereitwillig den Mund auf und präsentiert 20 winzige Zähnchen.

Es sind solche Tricks, die aus einem Zahnarzt einen Kinderzahnarzt machen. „Wir begeben uns auf die Ebene des Kindes und nutzen seine Fantasie“, sagt Supantia, die in der Berliner Praxis KU64 nur Kinder behandelt. Mit kleinen Geschichten von Karies, Baktus und glitzerndem Kristallwasser bringt sie auch skeptische kleine Menschen dazu, den Mund zu öffnen. Zumindest für den Moment.