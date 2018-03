Das letzte Saisonspiel der Kasteler ist auch ihr wichtigstes

Kein Teaser vorhanden

Foto: Bernd EÃling

Es gibt nicht viel zu spekulieren vor diesem wichtigsten Saisonspiel der FVgg Kastel 06. Beim Finale beim VfB Marburg am Samstag (17.30 Uhr) braucht der Verbandligist einen Auswärtssieg, um aus eigener Kraft den Klassenverbleib zu schaffen. Option zwei wäre eine Niederlage des punktgleichen SV Wiesbaden, der auf eigenem Platz gegen Ludwig Anspachs SG Oberliederbach antritt. Die um acht Zähler bessere Tordifferenz der Kasteler dürfte kaum mehr zum Faktor werden beim Kampf um den rettenden 14. Platz.

"Die Jungs wissen, dass es um alles geht, sie haben dies im Training gezeigt", zeigt sich FVgg-Trainer Denis Wetz dezent optimistisch. Unklar ist dagegen, mit welcher Lust auf Erfolg die abgestiegenen Marburger ihren Saisonausklang angehen.

Anspach wird beiden Klubs das Beste wünschen: dem SVW mit seinem Freund Dietmar Aßmann als Trainer, und seinem Stammverein Kastel 06 sowieso. Sportsmann genug, wird er bei seiner SG nichts anderes als einen Auswärtssieg in Auftrag geben.

Die Kasteler tun gut daran, nicht allzu viel zu rechnen und lieber voll auf Sieg zu gehen. Das wird in erster Linie eine Frage der Einstellung. Aber wenn es daran in Marburg fehlen sollte, wäre der Mannschaft sowieso nicht mehr zu helfen, schon gar nicht in der Relegation mit den vier Extrapartien. gus