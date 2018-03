Das "letzte Puzzleteil" der innerstädtischen Umgehung

Aus unserem Archiv

Als „letztes Puzzleteil“ der innerstädtischen Umgehung bezeichnete LBM-Leiter Nink beim Spatenstich im September 2017 den Tunnel, dessen Realisierung nach der ersten Einstellung in den Bundesverkehrswegeplan im Jahr 2002 „relativ flott“ erfolge. Grundlage für die Umsetzung sei die „große Einigkeit auf kommunalpolitischer Ebene“ gewesen, wobei sich die FDP stets besonders um das Vorhaben verdient gemacht habe. „Mir sind die Planungszeiten zu lang“, hielt Ministerialdirigent Weibrecht entgegen und versprach: „Wir nehmen uns dessen an, wir wollen schneller werden.“ Rheinland-Pfalz stehe gut da, 2017 wurden rund 400 Millionen Euro verbaut, und für das Jahr 2018 könne er zusagen, dass alle planreifen Maßnahmen umgesetzt werden. Wissing antwortete, dass im Land so viele Maßnahmen realisiert werden könnten, „weil wir so schnell planen“: Der Landesbetrieb Mobilität schaffe für seine Projekte sehr schnell Baurecht. Im Hinblick auf den Projektnamen „B 417 – Kleine Tunnellösung Diez“ sagte Weibrecht: „Für den Bund ist es ein kleiner Tunnel, aber für Diez ist es eine große Lösung.“