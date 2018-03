Das Kollektiv ist noch nicht stabil

Kein Teaser vorhanden

Vor dem dritten Spieltag standen in der Oberliga Südwest immerhin noch neun Klubs ohne Sieg da. Nach diesem dritten Durchgang sind es immer noch deren sechs, und der SV Gonsenheim gehört noch immer dazu. Nach der 2:5 (1:3)-Niederlage bei SV Elversberg II ist die Mannschaft von Trainer Aydin Ay und Assistenztrainer Niels Magin auf den vorletzten Platz abgerutscht. Null Punkte und 7:13 Tore stehen zu Buche, nur die Sportfreunde Köllerbach sind wegen der weniger erzielten Tore bei gleicher Differenz (3:9) hinter dem Vorjahresachten platziert.

"Diesmal war es vom Spielverlauf irgendwie umgekehrt wie bei den beiden vorausgegangenen Niederlagen", sagte Magin, der Ay in Elversberg ein letztes Mal als verantwortlicher Trainer vertreten hat. Nächsten Sonntag zu Hause gegen die SpVgg EGC Wirges ist Ay nach seiner Hochzeitsreise wieder dabei. "Wir haben diesmal die erste Halbzeit verschlafen und die zweiten über weite Strecken gut gespielt. Ich hätte Aydin ja gerne mehr Punkte übergeben, aber irgendwie war das nicht möglich", sagte Magin. "Es fehlt uns an Stabilität. Wenn erst einmal die verletzten etatmäßigen Sechser wieder zurück sind, dann müssten wir es auch einmal schaffen, in einem Spiel die kompletten 90 Minuten ohne diese Flut an Gegentoren zu überstehen."

Aus den Fehlern lernen

Drei waren es am ersten Spieltag beim 1. FC Saarbrücken II, fünf (!) am Zweiten zu Hause gegen die SG Betzdorf. Und nun also schon wieder fünf gegen die zuvor ebenfalls noch sieglosen Elversberger. "Wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Diesmal haben wir uns bei den Standards des Gegners nicht mehr so ungeschickt angestellt, dafür haben wir uns aber wieder individuelle Fehler geleistet."

Mit Jörg Cevirmeci auf der linken Abwehrseite für den zuletzt schwächeren Kevin Frey und mit Jan Itjeshorst auf einer der Sechserpositionen für den verletzten Max Kimnach nahm Magin mit seiner Mannschaft die Aufgabe in Elversberg in Angriff. Der frühe 0:1-Rückstand nach 20 Minuten entstand durch einen Sonntagsschuss von Merad Mehmedovic. Die Gonsenheimer glichen durch Arif Güclü postwendend aus (21.).

"Eine gute Reaktion der Mannschaft", sagte Magin, dem das 1:2 in der 29. Minute aber weniger schmeckte. Jan Hoengen verlor den Ball beim Versuch zum Torwart zurückzuspielen an Niklas Holzweißig, der auf Braun zustürmte und einschoss. Das 1:3 kassierte der SVG wenig später durch einen Foulelfmeter von Marc Scherschel (32.). Nach einem Alleingang eines Elversberger Spielers durchs Mittelfeld war der Pass in die Schnittstelle der Abwehr gelangt und der Passempfänger zu Fall gekommen.

"Nach der Pause haben wir dann 25 Minuten richtig gut gespielt, da haben sich die Gastgeber fast komplett zurückgezogen", sagte Magin. "Und dann ist uns auch durch einen Freistoß von Damir Bektasevic eine Viertelstunde vor Schluss der Anschlusstreffer gelungen." Magin hat dann einen Stürmer für einen Verteidiger gebracht und hat auf den Ausgleich gedrängt, sein Team ist aber in Konter gelaufen (86., Alexander Schmieden; 90., Rouven Weber) und hat noch höher verloren. Magin: "Wir haben im Kollektiv verloren. Aber wir werden uns im Kollektiv stärken und noch unsere Punkte machen." Armin Franz





SV Gonsenheim: Braun – Gsimbsl (76. Petreski), Hoengen, Rudolf, Cevirmeci – Itjeshorst, Bektasevic – Zinram, Schrimb (64. S. Ouachchen) – Keyhanfar (64. D'Avino), Güclü.