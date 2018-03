Das Kellerduell steigt beim SV Alzheim

Kein Teaser vorhanden

Alles unter Kontrolle: Der VfB Polch hat seine Hausaufgaben gegen den Maifelder SV beim 3:0 gemacht und bleibt damit im Titelrennen.

Foto: Walz – Andreas Walz

SV Rheinland Mayen – SG Lonnig/Rüber (Sa., 16.30 Uhr). Christian Wey wird zur kommenden Saison das Trainerzepter in Lonnig und Rüber übernehmen. "Eine gute Lösung", sagt SG-Trainer Kevin Tost. "Er ist jetzt bereits mein Co-Trainer, somit gibt es keine großen Umstellungen. Es ist alles geklärt, wir sollten wieder auf Punktejagd gehen." Auch beim SV Rheinland sind die Weichen gestellt. Das Trainergespann Andreas Lanser und Sascha Kohlhaas wird dem Verein erhalten bleiben. "Zuletzt haben wir wirklich gut gespielt", sagt Lanser. "Aber das Hinspiel haben wir 1:7 verloren, das ist nicht vergessen."

SC Concordia Saffig – SG Eintracht Mendig/Bell II (Sa., 17 Uhr). Auch die Concordia hat in der Trainerfrage entschieden. Nach der Demission von Kurt Busenthür und einer Interimslösung bis zum Saisonende soll danach der Ur-Saffiger Jürgen Kossmann die Concordia wieder auf Trab bringen. "Das ist die perfekte Lösung", sagt Saffigs Vorsitzender Klaus Bauer. Sportlich geht es für beide Teams um nichts mehr. Mendigs Trainer Joachim Zellner sagt aber: "In der Rückrunde hat Saffig gut gepunktet, insofern wird es nicht einfach werden. Mit einem Punkt wären wir einverstanden."

SG Ettringen/St. Johann – VfB Polch (Sa., 17.30 Uhr). Und wieder kann der VfB mit einem Auswärtssieg zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze übernehmen. "Wir wollen vorlegen. Wir müssen unsere Aufgaben erledigen, alles andere können wir nicht beeinflussen", sagt Polchs Sportlicher Leiter Marcus Reiter. In Ettringen wurde in dieser Woche die Nachfolge von Trainer Mike Großkopf geregelt. Achim Wingerath als Trainer und Stefan Schäfer als Co-Trainer werden bei der SG das Sagen haben.

Maifelder SV – DJK Kruft/Kretz (So., 14.30 Uhr). In Metloch geht es für beide Mannschaften eigentlich um nichts mehr. Während der MSV bereits rechnerisch gerettet ist, stehen bei der DJK bei neun Punkten Vorsprung auf den Vorletzten die Zeichen ganz klar auf Klassenverbleib. Den könnte der Krufter Trainer Marco Stadel mit seinem Team an seiner alten Wirkungsstätte in Mertloch im Idealfall bereits unter Dach und Fach bringen.

SG 99 Andernach II – FC Andernach (So., 14.30 Uhr). Das Stadtderby zwischen den beiden Andernacher Vereinen könnte ein heißer Tanz werden – vor allem für den Spitzenreiter. "Die SG 99 wird uns ganz sicher nicht den roten Teppich ausrollen. Für uns geht es um weit mehr als für den Gegner", weiß FC-Coach Leo Bicvic. Er hat seinen Bruder Dinko "als Nervenberuhigung" im Kader. Wird es eng, soll Bicvic eingreifen. Ein anderer, Torjäger, Florian Cui, knickte im Training um und könnte ausfallen. Bicvic sagt: "Es scheint ernst zu sein, denn das erste Mal in vier Jahren hat er das Training abgesagt."

SV Alzheim – SV Ochtendung (So., 14.30 Uhr). Beim SVO haben Abteilungsleiter Walter Schmitt und Uwe Knodt das Kommando übernommen, Sascha Blotzki ist nicht mehr Trainer. Es ist bereits das dritte Mal, dass Schmidt in Ochtendung als Feuerwehrmann einspringt. "Es wird ein ganz schwieriges Unterfangen. Dieses Spiel ist für beide Vereine lebenswichtig. Wir müssen zumindest die Relegation erreichen", so Schmitt. Den Tabellenletzten SV Alzheim bringt am Sonntag im Schlüsselspiel nur ein Sieg weiter.

SG Kempenich/Spessart – SG Kirchwald/Langenfeld (So., 15 Uhr). "Für uns heißt es noch einmal, alle Kräfte zu mobilisieren, um die Saison positiv zu beenden. Die Ausrede, dass die Luft heraus sei, lasse ich bei uns nicht gelten", sagt der Kirchwalder Trainer Thorsten Näckel. Kempenich spielt bislang eine schwache Rückrunde, nur drei der neun Partien wurden gewonnen. "Daher würde ich auch gern nochmals gewinnen", sagt SG-Spielertrainer Jörg Schäfer. Sein Nachfolger steht indes noch nicht fest. dag