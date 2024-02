Das ist die europäische Künstlergruppe

Dabei werden unser Frieden und unsere Freiheit ebenso aufs Spiel gesetzt wie der wirtschaftliche Erfolg. Wir sind Künstler und engagierte europäische Bürger, die die Kunst nutzen wollen, um die Menschen wieder für die Europäische Idee zu begeistern und mit ihnen in einen Dialog über die Zukunft Europas zu treten. Wir glauben an Europa – wir glauben an die Vielfalt – wir glauben an eine offene Gesellschaft“, heißt es vonseiten der Initiative. hpm