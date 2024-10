Das hat Hand und Fuß – KTM-Neuheit ATM-Getriebe

i Der österreichische Motorradhersteller KTM ist nach BMW und Yamaha nun die dritte Motorradmarke, die in der Saison 2025 ein automatisch arbeitendes manuelles Getriebe anbietet Foto: KTM

Auch KTM bietet in der kommenden Motorrad-Saison nun ein automatisches manuelles Getriebe an. Der Clou bei den Österreichern: Die Gänge können wahlweise auch per Hand- oder Fußbetätigung gewechselt werden.