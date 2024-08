Das Fahrradventil – Wie funktioniert eigentlich?

Anzeige

SP-X/Köln. Fahrradreifen sind fast ausschließlich Luftreifen, die entsprechend mit Luft befüllt werden müssen. Um diese mit einer Pumpe in den Reifen oder Schlauch einzufüllen, der die Luft dann auch dauerhaft mit hohem Druck hält, wird ein Ventil benötigt. Das hat die Aufgabe, einerseits die einströmende Luft einzulassen und andererseits ihr anschließendes Ausströmen zu verhindern. In der Regel besitzen Fahrradreifen deshalb einen Ventilschaft, der entweder in den Schlauch eingearbeitet oder bei Tubeless-Reifen an der Felge angebracht ist. Der Ventilschaft ist ein kleines Metallröhrchen mit einem Gewinde an der Außenwand, über das sich der Schlauch in der Felge und das Ventil im Inneren des Ventilschaftes fixieren lassen.

Ein Klassiker in der Welt der Fahrradventile ist das Schraderventil Foto: Schwalbe

Es gibt verschiedene Arten von Ventilen. Im Fahrradbereich haben sich drei Typen durchgesetzt, die auch alle drei gebräuchlich sind: Neben dem Dunlop- und dem Schraderventil ist das schlanke französische Ventil, auch Sclaverand- oder Prestaventil, üblich. Alle Ventiltypen verfügen über einen inneren Mechanismus, der das Ein- und Ausströmen der Luft reguliert. Normalerweise wird eine Luftpumpe auf das Ventil aufgesetzt, um die Luft in den Schlauch oder Reifen zu pressen.

Clik Valve heißt ein neues Ventilsystem für Fahrradreifen von Schwalbe Foto: Schwalbe

Bei einem Schraderventil, das vom Aufbau her dem Autoreifen üblichen Ventiltyp entspricht, wird die Luft durch einen kleinen Stift in das Ventil eingeführt. Zum Aufpumpen wird dieser Stift nach unten gedrückt, wodurch sich das Ventil öffnet und die Luft an diesem vorbei in den Schlauch strömen kann. Wenn der Druck auf den Pumpenstift nachlässt, schließt sich das Ventil wieder und die Luft bleibt im Schlauch. Durch Drücken auf den inneren Ventilstift kann die Luft auch einfach abgelassen werden, wenn dies gewünscht wird.

Bei einem Prestaventil hingegen gibt es eine kleine Haltemutter für den zentralen Ventilstift. Diese muss zuerst gelöst werden, damit sich das Ventil öffnet. Wird dann die Pumpe angeschlossen, kann Luft durch das Ventil gepresst und so in den Schlauch gepumpt werden. Wird die Pumpe abgezogen, wird der Schraubverschluss zugedreht und damit das Ventil wieder geschlossen, damit die Luft im Reifen bleibt. Schrader- und Prestaventile sind so konstruiert, dass die Luft nicht entweichen kann, solange sie nicht aktiv geöffnet werden. Wie beim Schraderventil kann auch beim französischen Ventil bei gelöster Haltemutter der Ventilstift nach unten gedrückt werden, um das Ventil zu öffnen und die Luft aus dem Schlauch oder Reifen entweichen zu lassen.

Das klassische und am weitesten verbreitete Fahrradventil ist das Dunlopventil, oft auch Blitzventil genannt. Hier gibt es keinen äußeren Mechanismus zum Öffnen des Ventils. Stattdessen wird der Luftpumpenkopf einfach auf die Ventilöffnung aufgesetzt und die Luft in das Ventil gepresst. Über dem unteren Ende des Ventils mit kleinen Öffnungen befindet sich ein enganliegender Gummischlauch, der durch den Druck einströmender Luft nach außen gedrückt wird, so dass die Pumpenluft in den Schlauch einströmen kann. Nach Beendigung des Pumpvorgangs legt sich der Gummischlauch wieder eng um die Öffnungen und verschließt diese, so dass die im Schlauch befindliche Luft nicht entweichen kann. Es ist deshalb nicht möglich, die Luft durch Eindrücken eines Stiftes abzulassen. Soll Luft ausströmen, muss das gesamte Dunlopventil vom Ventilschaft gelöst oder aus diesem ganz entfernt werden.

Der deutsche Fahrradreifenhersteller Schwalbe will mit dem Clik Valve einen neuen Ventiltyp etablieren, der einen entscheidenden Vorteil bietet: Hier gibt es einen speziellen, auf das Ventil abgestimmten Pumpenkopf, der über das Ventil gestülpt wird, mit einem hörbaren Klick einrastet und so eine feste Verbindung mit der Ventilöffnung eingeht. Im Inneren des Clik Valve befindet sich eine Feder, die das Ventil schließt und so verhindert, dass Luft aus dem aufgepumpten Schlauch entweicht. Wird der passende Clik-Valve-Kopf über das Ventil gestülpt, wird die Feder zusammengedrückt und der Luftkanal im Ventil geöffnet. Ende 2024 soll das Ventil in Deutschland auf den Markt kommen.

Mario Hommen/SP-X