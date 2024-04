Plus Das die Flugsicherung mit den Hünfeldener Anlagen zu tun hat Die Deutsche Flugsicherung (DFS) betreibt technische Anlagen, die sie für die sichere Überwachung des Luftverkehrs benötigt. Dazu gehört unter anderem Radar (Ortung) und Funkfeuer (Navigation). Das Funkfeuer in Hünfelden sorgte vor dem Bau der ersten drei Windkraftanlagen des Bürgerwindparks im Kirberger Wald dafür, dass Anlagenstandorte angepasst und sogar auf einen Standort verzichtet werden musste. Anschließend änderten sich die Voraussetzungen. Lesezeit: 1 Minute

So funktioniert die Navigation: Piloten nutzen eine Kombination aus Satelliten und verschiedenen terrestrischen, also am Boden befindlichen Anlagen. Bei den Drehfunkfeuern unterscheidet man dann die (herkömmlichen) „CVOR“ und die robustere Bauart „DVOR“ = Doppler-Drehfunkfeuer. Dritte große technische Säule sind die Kommunikationsanlagen, also zum Beispiel Sende- und Empfangseinrichtungen für den Sprechfunk, ...