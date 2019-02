Edelmetallträchtiger Tag bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld und Innsbruck. Die Kombinierer suchen den Champion im Teamsprint, auf der Bergisel-Schanze wird der Weltmeister im Mannschaftsspringen gesucht. Auch die Langläufer sind im Team-Sprint gefordert.

Seefeld (dpa). Bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld in Tirol greifen die deutschen Athleten nach dem goldenen Auftakt im Skispringen und in der Nordischen Kombination erneut nach Edelmetall, diesmal in ...