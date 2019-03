Wie laufen die letzten Verfolgungsrennen für die deutschen Biathleten in Oslo? Holen die DSV-Adler im finalen Teamspringen unter Trainer Schuster noch einmal ein Podest? An diesem Wochenende nimmt der Wintersport letztmals richtig Fahrt auf.

Oslo (dpa). Das Weltcup-Finale der Biathleten wird mit den beiden Jagdrennen fortgesetzt. Am legendären Holmenkollen in Oslo stehen anschließend am Sonntag noch die Massenstarts auf dem Programm. Für die Skispringer ...