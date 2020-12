Das bringt der Tag bei der Darts-WM

Weltmeister Wright ist weiter, auch der erste Deutsche Max Hopp hat die erste Hürde ohne Probleme genommen. Am heutigen Donnerstag stehen vor leeren Rängen acht weitere Partien auf dem Programm.

London (dpa). Darts-Deutschland hofft auf den erstmaligen Einzug eines Spielers ins WM-Achtelfinale.

Nach dem ersten Sieg von Max Hopp am Mittwochabend haben die Deutschen aber zunächst bis Samstag Pause. Am heutigen Donnerstag (13.00 und 19.00 Uhr/Sport1 und DAZN) stehen im coronabedingt leeren Alexandra Palace sechs weitere Erstrundenpartien sowie zwei Begegnungen der zweiten Runde auf dem Programm.

SPANNUNG FÜR HOPP

Der Australier Gordon Mathers war für den „Maximiser“ keine echte Herausforderung, das wird am Samstag gegen den Engländer Mervyn King schon anders aussehen. Heute (22.00 Uhr) entscheidet sich bereits, auf wen Hopp in einer möglichen Drittrundenpartie nach Weihnachten treffen könnte. Der portugiesische Major-Sieger José de Sousa ist dabei klarer Favorit gegen Ross Smith aus England.

WER DARF VAN GERWEN FORDERN?

Mit wem bekommt es Primus Michael van Gerwen in seinem ersten Match zu tun? Sowohl der Schotte Ryan Murray als auch der Philippiner Lourence Ilagan wären gegen „Mighty Mike“ klare Außenseiter. Es geht am dritten Turniertag (15.00 Uhr) also eher darum, sich eine einmalige Chance zu erspielen.

MITFAVORIT GURNEY LEGT LOS

Der Nordire Daryl Gurney hat seinen Top-Ten-Platz zwar kurz vor der WM eingebüßt. Als Ranglistenelfter zählt er aber noch immer zum Favoritenkreis auf die WM-Trophäe. „Superchin“ Gurney bekommt es zunächst (16.00 Uhr) mit dem Iren William O'Connor zu tun.

