Paralympics: Leichtathletik, Weitsprung, Männer, Finale, im Olympiastadio von Tokio. Leon Schäfer aus Deutschland in Aktion. Bei der WM in Paris holte er Gold mit Weltrekord und wurde deshalb nun zum Para-Sportler des Jahres. (zu dpa: «Das bringt der Paralympics-Tag in Paris») Foto: Marcus Brandt/DPA