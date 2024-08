Deutschland hat am drittletzten Tag der Olympischen Spiele zwei Gold-Chancen. Zwei Kajak-Zweier sind im Rennen um den Sieg und eine Teenagerin ist die große Hoffnung.

Olympia, Paris 2024, Turnen, Rhythmische Sportgymnastik, Vorkampf, Einzel, Mehrkampf, Frauen, Qualifikation, Deutschlands Darja Varfolomeev in Aktion bei ihrer Übung mit dem Reifen. (zu dpa: «Das bringt der Olympia-Tag in Paris»)

Foto: Marcus Brandt/DPA

Paris (dpa). In gleich 34 Entscheidungen werden am Freitag bei den Olympischen Spielen Goldmedaillen vergeben. Für Deutschland könnten zwei Olympiasiege dazukommen. Beim Kajak-Zweier der Männer zählen gleich zwei Boote zum Favoritenkreis. In der Rhythmischen Sportgymnastik ruhen die Hoffnungen auf einer 17 Jahre alten Weltmeisterin.

Die Höhepunkte des Olympia-Tages

13.30 Uhr: Im Vierer haben Max Rendschmidt, Tom Liebscher-Lucz, Max Lemke und Jacob Schopf schon Gold gewonnen, im Zweier-Kajak kommt es zum direkten Duell um Gold. Rendschmidt und Liebscher-Lucz sitzen in einem Favoriten-Boot über die 500 Meter, Lemke und Schopf in dem anderen. Als größte Konkurrenten gelten die Portugiesen João Ribeiro und Messias Baptista.

14.30 Uhr: Darja Varfolomeev ist erst 17 Jahre alt, doch in der Rhythmischen Sportgymnastik ist die Teenagerin die große deutsche Gold-Hoffnung. In der Mehrkampf-Qualifikation musste die gebürtige Russin zwei kleine Patzer verkraften, an der Favoritenrolle der Weltmeisterin ändert das wenig.

15.00 Uhr: Der Gold-Traum platzte in der Verlängerung gegen die USA, die deutschen Fußballerinnen wollen nun mit Bronze nach Hause fahren. Der Gegner ist allerdings stark. In Lyon trifft die Mannschaft von Trainer Horst Hrubesch auf Weltmeister Spanien.

16.30 Uhr: Die deutschen Handballer sind noch einen Sieg vom Spiel um Gold entfernt. Nach dem Thriller gegen Frankreich wartet der nächste schwere Gegner. Gegen Spanien gewann man allerdings bereits in der Gruppenphase.

22:51 Uhr: Auf diesen Kampf blickt die Welt. Begleitet von einer Geschlechter-Debatte steigt die Algerierin Imane Khelif im Tennis-Stadion Roland Garros im Weltergewichts-Finale in den Ring. Ihre Gegnerin ist die Chinesin Yang Liu.

Die Übertragungen der Wettbewerbe

Das ZDF überträgt von 7.25 Uhr an bis Mitternacht. Eurosport beginnt mit seiner Sendung «Bonjour Paris» ab 7.00 Uhr, die Live-Übertragungen gehen bis 23.30 Uhr. Zudem sind die Wettbewerbe in Einzelstreams auf sportschau.de, zdf.de/sport und der Plattform Discovery+ zu sehen.

Die Entscheidungen des Tages

Fußball, K.o.-Runde, Finale

18.00: Frankreich – Spanien

Schwimmen

07.30: Freiwasser – 10 km, Männer

15.00: Wasserspringen – Kunstspringen 3 m, Frauen, Finale

Leichtathletik

19.30: 4 x 100 m, Frauen, Finale

19.40: Kugelstoß, Frauen, Finale

19.45: 4 x 100 m, Männer, Finale

20.00: 400 m, Frauen, Finale

20.10: Dreisprung, Männer, Finale

20.15: Siebenkampf, Frauen, 800 Meter

20.55: 10 000 m, Frauen

21.45: 400 m Hürden, Männer, Finale

Radsport/Bahn

18.00: Sprint, Männer, Finale

18.09: Madison, Frauen

Kanu

12.50: Canadier-Zweier, 500 m, Damen, Finale

13.10: Kajak-Zweier, 500 m, Damen, Finale

13.30: Kajak-Zweier, 500 m, Herren, Finale

13.50: Canadier-Einer, 1000 m, Herren, Finale

Volleyball/Beach, Frauen

22.30: Frauen, Finale

Hockey, Damen

Finalrunde, Finale

20.00: Niederlande – China

Tischtennis/Mannschaft, Männer

Finale

15.00: China – Schweden

Turnen/Rhythmische Sportgymnastik, Frauen

14.30: Einzel, Mehrkampf, Frauen, Finale

Gewichtheben

16.13: Zweikampf bis 89 kg, Männer, Stoßen

20.43: Zweikampf bis 71 kg, Frauen, Stoßen

Boxen/Amateure

21.30: Halbmittelgewicht, Männer, Finale

21.47: Fliegengewicht, Frauen, Finale

22.34: Schwergewicht, Männer, Finale

22.51: Weltergewicht, Frauen, Finale

Ringen/Freistil

19.55: – 57 kg/Freistil, Männer, Finale

20.30: – 86 kg/Freistil, Männer, Finale

21.20: – 57 kg/Freistil, Frauen, Finale

Taekwondo

22.04: bis 67 kg, Frauen, Finale

22.17: bis 80 kg, Männer, Finale

Breakdance, Frauen

21.23: B-Girls, Frauen, Finale

Klettern, Männer

10.27: Kombination, Männer, Finale