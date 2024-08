Paris

Sommerspiele

Das bringt der Olympia-Tag in Paris

Von dpa

i Paris 2024, Olympia, Rudern, Vorkampf, Vaires-sur-Marne Nautical Stadium, Einer, Männer, Halbfinale, Oliver Zeidler aus Deutschland reagiert. (zu dpa: «Das bringt der Olympia-Tag in Paris») Foto: Sebastian Kahnert/DPA

Am achten Tag der Sommerspiele stehen 31 Entscheidungen an. Es könnte der bislang erfolgreichste Tag für die Mannschaft bei den Sommerspielen in Paris werden.