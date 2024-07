Das bringt der Olympia-Tag in Paris

Am sechsten Tag der Sommerspiele stehen 18 Entscheidungen an. Größte deutsche Medaillen-Hoffnung ist eine Judoka.

Paris (dpa). Die Aussichten auf deutsche Medaillen bei den Olympischen Spielen in Paris sind am Donnerstag überschaubar. Im Fokus steht Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner. Gefordert sind auch die Basketballerinnen in der Halle und beim 3x3 sowie die Handballerinnen. In der Leichtathletik beginnen die Wettkämpfe mit den Entscheidungen im Gehen.

Die Höhepunkte des Olympia-Tages

18.09 Uhr, Judo, Frauen: Zweimal gewann Anna-Maria Wagner in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm schon WM-Gold. Nun möchte die 28-Jährige aus Ravensburg, die in Tokio zweimal Bronze holte, auch bei Olympia ganz oben stehen. Es wäre die sportliche Krönung für die Judoka, die bei der Eröffnungsfeier gemeinsam mit Basketball-Star Dennis Schröder die deutsche Fahne trug.

07.30 Uhr, Leichtathletik: Beim Gehen werden die ersten Medaillen vergeben. Über 20 Kilometer sind erst die Männer dran, danach die Frauen.

09.30/18.30 Uhr, Basketball, 3x3, Damen: Das DBB-Team muss gleich zweimal ran. Erst geht es gegen Kanada, dann gegen Aserbaidschan.

11.00 Uhr, Basketball, Frauen: Der Auftaktsieg gegen Europameister Belgien hat bei den deutschen Frauen für viel Selbstvertrauen gesorgt. Gegen Japan soll der zweite Vorrundensieg her.

19.00 Uhr, Handball, Frauen: Nach dem Kantersieg gegen Slowenien wartet auf die DHB-Auswahl eine schwere Aufgabe. Im Duell mit dem WM-Dritten Dänemark ist das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch klarer Außenseiter.

Die Übertragungen der Wettbewerbe

Das ZDF überträgt von 7.00 Uhr an bis Mitternacht. Eurosport beginnt mit seiner Sendung «Bonjour Paris» ebenfalls um 7.00 Uhr, die Live-Übertragungen gehen bis 23.00 Uhr. Zudem sind die Wettbewerbe in Einzelstreams auf sportschau.de, zdf.de/sport und der Plattform Discovery+ zu sehen.

Die Entscheidungen des Tages

Schwimmen

20:30: 200 m Schmetterling, Frauen, Finale

20:37: 200 m Rücken, Männer, Finale

21:04: 200 m Brust, Frauen, Finale

21:49: 4 x 200 m Freistil, Frauen, Finale

Leichtathletik

07:30: 20 km Gehen, Männer

09:20: 20 km Gehen, Frauen

Rudern

11:18: Doppelzweier, Frauen, Finale

11:30: Doppelzweier, Männer, Finale

11:50: Vierer ohne St., Frauen, Finale

12:10: Vierer ohne St., Männer, Finale

Kanu-Slalom

17:30: Kajak-Einer, Herren, Finale

Fechten

20:30: Florett Mannschaft, Damen, Finale

Schießen

09:30: KK-Sportgewehr Dreistellungskampf 50 m (3 x 40), Männer, Finale

Segeln

14:43: 49er, Männer, Medal Race

15:43: 49er FX, Frauen, Medal Race

Turnen

18:15: Mehrkampf, Frauen, Finale

Judo

17:38: – 100 kg, Männer, Finale

18:09: – 78 kg, Frauen, Finale