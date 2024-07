Das bringt der Olympia-Tag in Paris

Am fünften Tag der Sommerspiele stehen 20 Entscheidungen an. Die deutschen Athleten dürften aber nur eine Nebenrolle einnehmen.

Am Mittwoch sind die deutschen Fußballerinnen um Alexandra Popp gefordert.

Am Mittwoch sind die deutschen Fußballerinnen um Alexandra Popp gefordert.

Paris (dpa). Allzu viele Medaillen hat Deutschland bei den Olympischen Spielen in Paris noch nicht eingesammelt. Daran dürfte sich auch am Mittwoch wenig ändern. Die Aussichten auf Edelmetall sind in den 20 Entscheidungen des Tages eher gering. Über 1500 Meter Freistil besitzt Schwimmerin Isabel Gose leichte Medaillenchancen. Elena Lilik schaffte es als Fünfte ins Kanuslalom-Finale.

Die Höhepunkte des Olympia-Tages

8.00 Uhr und 10.45 Uhr, Triathlon, Frauen und Männer: Klappt es dieses Mal mit einem Start in der Seine? Am Dienstag war das Männer-Rennen vier Stunden vor dem Wettkampf wegen der mangelnden Wasserqualität abgesagt worden. Die Konzentration von Kolibakterien im Wasser war weiter zu hoch. Der nächste Versuch ist nun am Mittwoch. Ab 8.00 Uhr sollen die Frauen um Laura Lindemann ins Wasser, um 10.45 Uhr sind die Männer dran.

11.00 Uhr: Nach dem perfekten Start mit zwei Siegen können die deutschen Handballer den nächsten Schritt Richtung Viertelfinale machen. Ab 11.00 Uhr geht es gegen Kroatien.

19.00 Uhr, Fußball, Frauen: Nach der heftigen 1:4-Niederlage gegen das US-Team geht es für die deutschen Fußballerinnen im Spiel gegen Sambia um das Weiterkommen. Um erst gar keine Rechenspiele aufkommen zu lassen, sollte das Team von Horst Hrubesch einen Sieg einfahren.

Die Übertragungen der Wettbewerbe

Die ARD überträgt von 7.35 Uhr an bis Mitternacht. Eurosport beginnt mit seiner Sendung «Bonjour Paris» ebenfalls um 7.30 Uhr, die Live-Übertragungen gehen bis 23.00 Uhr. Zudem sind die Wettbewerbe in Einzelstreams auf sportschau.de, zdf.de/sport und der Plattform Discovery+ zu sehen.

Die Entscheidungen des Tages

Schwimmen

11:00: Wasserspringen – Synchronspringen 10 m, Frauen

20:30: 100 m Freistil, Frauen, Finale

20:36: 200 m Schmetterling, Männer, Finale

21:07: 1500 m Freistil, Frauen, Finale

22:15: 200 m Brust, Männer, Finale

22:22: 100 m Freistil, Männer, Finale

Radsport/BMX

13:10: Freestyle, Frauen, Finale

14:45: Freestyle, Männer, Finale

Rudern

12:26: Doppelvierer, Männer, Finale

12:38: Doppelvierer, Frauen, Finale

Kanuslalom

17:25: Canadier-Einer, Damen, Finale

Triathlon

08:00: Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen), Frauen

10:45: Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen), Männer

Fechten

20:30: Säbel Mannschaft, Herren, Finale

Schießen

15:30: Trap, Frauen, Finale

Turnen

17:30: Mehrkampf, Männer, Finale

Judo

17:38: – 70 kg, Frauen, Finale

18:09: – 90 kg, Männer, Finale

Surfen

03:34: Shortboard, Männer, Finale

04:15: Shortboard, Frauen, Finale