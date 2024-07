Am vierten Tag der Sommerspiele stehen zwölf Entscheidungen an. Deutsche Medaillen sind nicht zu erwarten.

Olympia, Paris 2024, Basketball: Olympia, Deutschland - Japan, Deutschlands Dennis Schröder (l) und Hirotaka Yoshii aus Japan kämpfen um den Desk. (zu dpa: «Das bringt der Olympia-Tag in Paris»)

Foto: Mark J. Terrill/DPA

Paris (dpa). Die Hoffnungen auf Erfolge der deutschen Mannschaft in Paris am Dienstag sind gering. Gleich in acht Wettbewerben werden die Medaillen ohne deutsche Beteiligung vergeben. Beim Schwimmen, Triathlon und Judo sind die deutschen Starter nur Außenseiter.

Die Höhepunkte des Olympia-Tages

8.00 Uhr, Triathlon, Männer: Wie steht es um die Wasserqualität der Seine? Auch am Vortag der Entscheidung über 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen durften die Teilnehmer um das deutsche Trio Tim Hellwig, Jonas Schomburg und Lasse Lührs nicht im Fluss trainieren. Die Austragung des Wettbewerbes steht auf der Kippe, weil die mikrobiologischen Tests bislang nicht die vom Triathlon-Weltverband geforderten Werte erreichten. Sollte dies auch am Dienstagmorgen um 4.00 Uhr noch so sein, wird das Rennen auf Freitag verschoben.

21.00 Uhr, Basketball, Männer: Nach dem lockeren Auftaktsieg gegen Japan trifft die deutsche Mannschaft um Fahnenträger Dennis Schröder im zweiten Gruppenspiel in Lille auf Brasilien. Gewinnt der Weltmeister erneut, steht er sicher im Viertelfinale.

Die Übertragungen der Wettbewerbe

Das ZDF überträgt von 7.30 Uhr an bis Mitternacht. Eurosport beginnt mit seiner Sendung «Bonjour Paris» ebenfalls um 7.30 Uhr, die Live-Übertragungen gehen bis 23 Uhr. Zudem sind die Wettbewerbe in Einzelstreams auf sportschau.de, zdf.de/sport und der Plattform Discovery+ zu sehen.

Die Entscheidungen des Tages

Schwimmen

20:56: 100 m Rücken, Frauen, Finale

21:02: 800 m Freistil, Männer, Finale

22:01: 4 x 200 m Freistil, Männer, Finale

Triathlon

08:00: Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen), Männer

Fechten

20:30: Degen Mannschaft, Damen, Finale

Schießen

10.08: Luftpistole 10 m Team, Mixed, Finale

15:30: Trap, Männer, Finale

Tischtennis

14:30: Doppel, Mixed, Finale

Turnen

18:15: Mannschaft, Frauen, Finale

Judo

17:38: – 81 kg, Männer, Finale

18:09: – 63 kg, Frauen, Finale

Rugby

19:45: Frauen, Finale