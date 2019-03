Backstop, No Deal und Yellowhammer. Der Austritt der Briten aus der EU gestaltet sich kompliziert. Der Brexit einmal durchdekliniert von A bis Z.

London (dpa). Die britische Premierministerin Theresa May tourt durch Europa, um für Nachbesserungen am Brexit-Deal zu werben. May hofft, dass sie dann eine Chance hat, das Abkommen doch noch durchs ...