Plus Das Brennstoffzellenauto – Wie funktioniert eigentlich? Ein Auto mit Brennstoffzellenantrieb? Das gibt’s schon in Serie. Wirklich durchgesetzt hat sich die potenziell umweltfreundliche Technik, bei der aus Wasserstoff Strom gemacht wird, noch nicht. Von Mario Hommen, SP-X

SP-X/Köln. Seit mittlerweile mehreren Jahrzehnten wird von der Autoindustrie immer wieder die Hoffnung geschürt, dass das Wasserstoff- beziehungsweise Brennstoffzellenauto bald seinen Siegeszug antreten wird. Doch der große Durchbruch blieb der Technik bislang verwehrt. Zwar wurden einige wenige Modelle in überschaubaren Stückzahlen in Serie produziert und in Deutschland sogar ein grobmaschiges ...