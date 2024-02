Das Bopparder Krankenhaus Heilig Geist in Zahlen

Im Krankenhaus Heilig Geist Boppard arbeiten rund 240 Mitarbeiter. Die Patientenzahlen seien zuletzt leicht gestiegen, berichtet Bärbel Friedrich, die Vorsitzende des Betriebsrats. 2023 habe man in Boppard mehr als 11.000 ambulante und stationäre Patienten behandelt, in den insgesamt neun Kliniken und drei zertifizierten Einheiten am Standort.