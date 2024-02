Das Bäckereiunternehmen Schrey und seine Filialen

Das Bäckereiunternehmen Schrey ist in Kastellaun präsent mit der Backstube (Fordstraße 13) und mit einer Filiale im Netto-Markt (Perlengasse 10). Weitere Filialen gibt es in Simmern (Sonnenhof), Sohren (Michael-Felke-Straße 13 f, im Netto-Markt), Boppard (Oberstraße 126), Boppard Bad-Salzig (Bopparder Straße 80, im Edeka-Markt), Boppard-Buchholz (Casinostraße 58, im Edeka-Markt), Kirchberg (Hauptstraße 75), Windesheim (Hauptstraße 48, im Netto-Markt) und in Bad Kreuznach (Mannheimer Straße 105).

Das Unternehmen wurde 1960 von Bäckermeister Manfred Schrey und seiner Ehefrau Lena in Wickrath bei Mönchengladbach gegründet. 1968 erfolgte aus familiären Gründen der Umzug nach Kastellaun/Hunsrück. 1991 erfolgte die Übergabe an den Sohn, Bäckermeister Reimund Schrey, der das Unternehmen erweiterte. So wurde in den Folgejahren eine moderne, leistungsfähige Produktionsstätte errichtet. Zudem wurde auf dem Hunsrück und im angrenzenden Rheintal ein Filialnetz stetig auf- und ausgebaut. ni