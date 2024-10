Plus Das Achsdifferential – Wie funktioniert eigentlich? Von Holger Holzer, SP-X i Das Differential eines Mercedes C63 AMG von 2018 Foto: Mercedes-Benz Geradeaus fahren ist einfach. Die wahre Herausforderung für ein Auto ist die Kurve. Das fängt schon an der technischen Basis an. Lesezeit: 2 Minuten

SP-X/Köln. Ohne Differentialgetriebe an der Antriebsachse könnten Autos nur geradeaus fahren. In jeder Kurve würde ein Reifen über den Asphalt schubbern, im Extremfall könnte gleich die ganze Achse brechen. Verhindert wird das durch einen clever ineinandergreifenden Satz an Zahnrädern.Das Grundproblem: Ein Motor soll seine Kraft auf zwei Räder verteilen. Und ...