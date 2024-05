Das Abendgymnasium Wer das Abendgymnasium besuchen möchte, sollte mindestens 18 Jahre alt sein und mindestens einen Hauptschulabschluss haben, eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine mindestens eineinhalb- bis zweijährige Berufstätigkeit. Auch die Führung eines Familienhaushaltes oder der Wehr-, Zivil-, und entwicklungspolitische Freiwilligen- oder Bundesfreiwilligendienst werden als Berufstätigkeit anerkannt. Das Konzept ist auf die Belange von Berufstätigen und Familien abgestimmt.

Unterricht ist montags bis freitags von 18 bis 21.15 Uhr. Ansprechpartnerin an der PPC ist Petra Schneider-Staiger. Sie ist per E-Mail an petra.schnei der-staiger@ppc-schule.de erreichbar.