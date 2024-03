Darts-Zoff: Pietreczko wirft Talent Littler «Arroganz» vor

Wieze (dpa). Zoff zwischen Deutschlands Darts-Hoffnungsträger Ricardo Pietreczko und Vize-Weltmeister Luke Littler: Die beiden Profis sind beim European-Tour-Turnier im belgischen Wieze aneinandergeraten.

Pietreczko redete nach seiner 3:7-Niederlage im Halbfinale beim Handschlag energisch auf Littler ein. Der 17 Jahre alte Engländer reagierte auf der Bühne verwundert.

Später legte Pietreczko via Instagram nach: «Also ich hab ihn ja sehr geschätzt das man in so einem Alter so ein Spiel spielen kann. Aber ich hoffe, die Arroganz bestraft ihn», schrieb Pietreczko, Spitzname Pikachu, über Littler. Was genau den 29 Jahre alten Nürnberger an dem WM-Finalisten gestört hatte, blieb in dem Post offen.

Littler gewann im Anschluss auch das Finale und setzt damit seinen Triumphzug auf der Profitour fort. Finalverlierer Rob Cross (ebenfalls England) zeigte sich nach dem packenden 7:8, bei dem Littler auch ein seltener Neun-Darter gelang, begeistert: «Luke ist etwas Besonderes. Er hat so eine strahlende Zukunft vor sich. Der Neuner war beeindruckend.» Littler selbst sagte: «Ich weiß, dass ich im Rampenlicht stehe, weil ich zuletzt so gut gespielt habe. Aber ich versuche nur, meine Darts zu spielen.» Der Engländer sprach von «einem Traumdebüt» auf der European Tour.