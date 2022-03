Darts-Star Price spielt trotz Knochenbruchs in Wurfhand

Der walisische Darts-Star Gerwyn Price wird trotz eines Knochenbruchs in seiner Wurfhand bei der Premier League in Birmingham antreten.

Berlin (dpa). Die Fraktur zog sich «The Iceman» schon vor Wochen zu, sie wurde aber erst später entdeckt, wie der Weltverband PDC mitteilte. Demnach verletzte sich der Ex-Weltmeister Anfang März. Wegen großer Schmerzen musste Price den 5. Spieltag der Premier League in Brighton auslassen. Auch beim Turnier in Hildesheim danach konnte er nicht antreten.

Trotz der anhaltenden Schmerzen kehrte Price (37) dann zurück und zog vor zwei Wochen ins Halbfinale der Premier League in Nottingham ein und gewann zuletzt ein Players Championship im hessischen Niedernhausen. Weitere Untersuchungen ergaben dann einen kleinen Knochenbruch in der Hand. Er wird eine Stützschiene tragen, die er beim Spielen aber ablegt. Am 31. März trifft er in der Utilita Arena in Birmingham im Viertelfinale auf Joe Cullen.

«Die übliche Vorgehensweise wäre es, vier Wochen lang einen Gips zu tragen, aber in der Premier League und anderen Veranstaltungen ist das nichts für mich», sagte Price, Weltmeister von 2021: «Ich habe gezeigt, dass ich trotz der Verletzung immer noch gut Darts spielen kann und ich werde mein Bestes geben, um am Donnerstag in Birmingham zu gewinnen.»