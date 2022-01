Darts-Profi Clemens bestreitet Eröffnungsspiel beim Masters

Frankfurt/Main (dpa) – Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens bestreitet beim ersten großen Major-Turnier nach der WM das Eröffnungsspiel.

Das geht aus den Ansetzungen hervor, die der Weltverband PDC für das Masters veröffentlichte. Das Turnier in Milton Keynes findet von 28. bis 30. Januar statt. Teilnehmen dürfen die 24 besten Spieler der Weltrangliste. Der an Position 21 gesetzte Clemens trifft in Runde eins auf Krzysztof Ratajski aus Polen. Bei einem Auftaktsieg des Saarländers wäre der englische WM-Finalist Michael Smith der nächste Gegner.

