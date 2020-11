Darts-Primus van Gerwen holt Titel bei WM-Generalprobe

Der Niederländer besiegte im Endspiel der Players Championship Finals am Sonntagabend in Coventry Mervyn King (England) knapp mit 11:10. Zuvor hatte van Gerwen im Halbfinale einen seiner Hauptrivalen, den walisischen Ex-Rugby-Profi Gerwyn Price, mit 11:8 besiegt. King gewann im Halbfinale gegen Weltmeister Peter Wright aus Schottland. Die Darts-WM beginnt am 15. Dezember in London und dauert knapp drei Wochen. Das Finale soll am 3. Januar steigen.

Der beste deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens ist dagegen bei der WM-Generalprobe schon in der zweiten Runde ausgeschieden.

„The German Giant“ unterlag bei den Players Championship Finals in Coventry Ian White (England) mit 3:6. Der 37 Jahre alte Saarländer hätte beim letzten Turnier vor der WM in London (ab 15. Dezember) noch einmal einen großen Sprung in der Weltrangliste machen können. Stattdessen muss Clemens nun im Alexandra Palace schon früh absolute Weltklasse-Profis als Gegner fürchten.

Clemens war im 64er-Feld von Coventry der einzige deutsche Starter. Für die WM sind auch Max Hopp und Nico Kurz qualifiziert. Beim wichtigsten Turnier des Jahres hat bislang kein deutscher Spieler das Achtelfinale erreicht. Als Turnierfavoriten gelten in diesem Jahr Weltmeister Peter Wright (Schottland), der Weltranglistenerste Michael van Gerwen (Niederlande) und der walisische Ex-Rugby-Profi Gerwyn Price.

© dpa-infocom, dpa:201128-99-497296/3