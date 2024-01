NBA

Los Angeles

Daniel Theis gewinnt mit den Clippers deutlich gegen Phoenix

Die Los Angeles Clippers um Basketball-Weltmeister Daniel Theis haben in der NBA wieder gewonnen. Die Clippers gewannen ihr Heimspiel gegen die Phoenix Suns mit 138:111 (71:63), nachdem sie zuvor gegen den Stadtrivalen Lakers verloren hatten. Dadurch war der Lauf von fünf Siegen in Serie in der nordamerikanischen Basketballliga gerissen.