Daniel Ricciardo: Beim Formel-1-Start wird es Chaos geben

Seit sieben Monaten wurden keine Rennen gefahren, die ersten zehn Rennen der Saison wurden verschoben oder abgesagt. Es werde „eine Form von Chaos geben, hoffentlich auf kontrollierte Weise“, sagte der 30-Jährige dem BBC Radio. „Ich beziehe mich nicht unbedingt auf die Autos. Aber es wird viel Rost geben, eine Kombination aus Emotionen, Aufregung und Eifer.“



Die Formel-1-Bosse planen, die neue Saison mit einem Geisterrennen am 5. Juli in Österreich zu starten. Im Juli wäre es dann vier Monate her, dass die Formel-1-Piloten zuletzt für Tests in ihren Boliden saßen. Einige Fahrer seien mit Sicherheit mehr aufgeregt als andere, sagte Ricciardo. „Also werden wir einige mutige Überholmanöver sehen, einige falsch berechnet. Wir werden ein bisschen von allem sehen, da bin ich sicher“, sagte der Australier, der bisher sieben Grand Prix gewann. Er glaubt, dass erfahrene Fahrer einen leichten Vorteil haben werden: „Die Rookies, die Jungs im ersten und zweiten Jahr, werden es ein bisschen mehr spüren.“