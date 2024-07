Für Daniel Altmaier ist schon in der ersten Runde am Rothenbaum Endstation. Der 25-Jährige unterliegt dem Italiener Flavio Cobolli in drei Sätzen. Der Zverev-Start ist weiter offen.

Der deutsche Daniel Altmaier in Aktion gegen den Griechen Tsitsipas während des Herreneinzel-Matches auf dem Court Suzanne-Lenglen am vierten Tag der French Open im Roland-Garros-Stadion. (zu dpa: «Daniel Altmaier scheidet in erster Runde in Hamburg aus»)

Der deutsche Daniel Altmaier in Aktion gegen den Griechen Tsitsipas während des Herreneinzel-Matches auf dem Court Suzanne-Lenglen am vierten Tag der French Open im Roland-Garros-Stadion. (zu dpa: «Daniel Altmaier scheidet in erster Runde in Hamburg aus») Foto: Christophe Ena/DPA

Anzeige

Hamburg (dpa). Tennisprofi Daniel Altmaier ist in der ersten Runde des ATP500-Turniers von Hamburg gescheitert. Der Weltranglisten-71. unterlag dem Italiener Flavio Cobolli in drei Sätzen 4:6, 7:6 (8:6) und 3:6. Schon im zweiten Satz hatte der 25-Jährige einen Matchball abgewehrt. Im dritten Durchgang kassierte der Profi aus Kempen am Niederrhein beim 3:5 das vorentscheidende Break. Mit einem Rückhandvolley beendete Cobolli das Match.

Lokalmatador Alexander Zverev, der trotz einer in Wimbledon erlittenen Knieverletzung in seiner Heimatstadt an den Start gehen will, nutzte den spielfreien Tag zu einer weiteren intensiven Trainingseinheit auf der traditionsreichen Anlage der Hansestadt. Der Olympiasieger und Titelverteidiger soll sein erstes Match am Dienstag gegen den niederländischen Qualifikanten Jesper de Jong bestreiten.

Für einen weiteren Deutschen war das Turnier schon vor dem ersten Aufschlag beendet. Der mit einer Wildcard ausgestattete Düsseldorfer Henri Squire musste sein Match gegen den Argentinier Francisco Cerundolo krankheitsbedingt absagen.