Dallas nehmen erneut Delonte West unter Vertrag

Delonte West wird auch in der kommenden Saison an der Seite von Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks spielen. Das texanische Team aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nahm den 29 Jahre alten Guard erneut unter Vertrag.

Delonte West hat sich als wertvoller Spieler für Dallas erwiesen.

Foto: Larry W. Smith – DPA

Details wurden zunächst nicht bekannt. «Delonte passt großartig in unseren Kader. Wir sind begeistert, dass er dieselbe Härte und Vielseitigkeit an beiden Enden des Felds bringen wird», sagte Manager Donnie Nelson. West war im Dezember 2011 von den Mavericks geholt worden. Vor der kommenden Saison, die Dallas am 30. Oktober mit einem Spiel bei den Los Angeles Lakers beginnt, hat der Meister von 2011 damit alle 15 Plätze im Aufgebot vergeben.