Dallas Mavericks kassieren erste Heimniederlage der Saison

Dallas (dpa). Die Dallas Mavericks um Superstar Luka Doncic haben im dritten Heimspiel der Saison erstmals in eigener Halle verloren. Gegen die Houston Rockets zogen die Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Liga mit 102:108 (44:47) den Kürzeren, dabei lagen die Gastgeber nie in Führung.

In der ersten Hälfte betrug der Rückstand der Mavericks zeitweise 23 Zähler Differenz, zu Beginn des Schlussabschnitts lag Dallas noch mit 16 Punkten zurück. Dort führte Luka Doncic die Hausherren zum Comeback, 15 seiner 29 Punkte erzielte der Superstar im letzten Viertel. Mit zwei Dreiern brachte er sein Team zweimal auf drei Zähler heran, drehen konnten die Mavs die Partie nicht mehr. Maxi Kleber fehlte Dallas aufgrund einer Oberschenkelverletzung das dritte Spiel nacheinander.

Victor Wembanyama glänzt bei Sieg der Spurs

Victor Wembanyama hat die San Antonio Spurs zu einem 106:88 (47:53)-Auswärtserfolg über die Utah Jazz geführt. Mit 25 Punkten, neun Rebounds, sieben Assists, fünf Steals und fünf Blocks zeigte das 20 Jahre alte französische Talent seine Vielseitigkeit. Zum zweiten Mal seiner noch jungen NBA-Karriere erzielte Wembanyama in fünf Statistik-Kategorien Werte von mindestens fünf.

Für die Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo läuft es in dieser Spielzeit noch überhaupt nicht. Nach einer 99:122 (48:70)-Auswärtspleite bei den Memphis Grizzlies steht der NBA-Meister von 2021 bei einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen. Auch Antetokounmpo konnte die Pleite trotz 37 Punkten und elf Rebounds nicht verhindern. Bei den Grizzlies stach Spielmacher Ja Morant mit einem Triple-Double aus 26 Punkten, 14 Assists und zehn Rebounds heraus.