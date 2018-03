Aus unserem Archiv

Pyeongchang

Gold-Kandidatin Laura Dahlmeier sowie Denise Herrmann, Franziska Hildebrand und Vanessa Hinz kämpfen morgen im Biathlon-Sprint in Pyeongchang um die ersten Medaillen für die deutschen Skijägerinnen. Bundestrainer Gerald Hönig nominierte das Quartett. Damit setzen Franziska Preuß sowie Maren Hammerschmidt aus und sind im Einzel am Mittwoch dabei. „Die Einsatzkonzeption wurde in Hochfilzen gemacht, damit sich die Sportler gut vorbereiten können“, sagte Hönig.