„Cyber Shadow“ lässt die Pixel tanzen

Berlin (dpa/tmn). Viele erinnern sich noch an Spiele wie „Ninja Gaiden“ oder „Mega Man“. So höllisch schwierig, dass sie in den 80er- und frühen 90er-Jahren Spielefans fast in den Wahnsinn trieben.

In diesen 2D-Hüpfspielen rannte die Spielfigur von links nach rechts, sprang über Plattformen oder Fallen und musste Unmengen von Gegnern aus dem Weg räumen. Genau so funktioniert auch „Cyber Shadow“. In diesem Spiel übernehmen die Spieler die Rolle eines Ninja, der sich mit einem Katana-Schwert bewaffnet einer künstlichen Lebensform in den Weg stellt. Diese droht, die ganze Welt zu vernichten.

Ein Ninja gegen Roboter

Wie es sich für ein ordentliches Retro-Spiel gehört, ist die Grafik sehr minimalistisch und klotzig gehalten. Auch Sound und Musik erinnern an die Zeiten, in denen die Nintendo-NES-Konsole oder der Commodore-C64-Computer die Kinderzimmer beherrschten. Der teils hohe Schwierigkeitsgrad alter 8-Bit-Hüpfspiele ist legendär und auch „Cyber Shadow“ ist dahingehend eine echt harte Nuss.

Timing ist das A und O: Wer Gegnern nicht rechtzeitig ausweicht oder im richtigen Moment von einer Plattform springt, ist schneller tot, als er „Joystick“ sagen kann. Das ist kein Spiel für Menschen mit niedriger Frustrationsgrenze. Immer wieder können die eigenen Waffen für einen bestimmten Zeitraum verbessert werden. So kann der Ninja zeitweise mit Wurfsternen aus Feuer werfen oder die Reichweite des Schwertes erhöht sich.

„Cyber Shadow“ erscheint für PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.

